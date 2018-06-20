HDP'den CHP'ye açık destek!

HDP'li Ahmet Türk, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce sayesinde iki parti arasında yakınlaşma olduğunu söyledi.

Güncellenme 20 Haziran 2018 13:26

24 Haziran seçimlerine az bir zaman kala seçimlerde kritik payı olan Kürt seçmenin kime oy vereceği de merak konusu oldu. HDP'li Ahmet Türk cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi açıktan destekleyeceklerini söyleyerek ittifakın gizli ortağı olduklarını ifşa etti.

CHP ile daha yakınız

CHP ve HDP'nin İnce sayesinde daha da yakınlaştığı itirafında bulunan Türk, bir HDP'linin, başka bir partinin mitingini izlemesi kadar doğal bir şey olmadığını, İnce ile başlayan bir söylemle, CHP'ye karşı olan mesafenin eskisi kadar uzak olmadığını, halkın da buna ilgi gösterdiğini iddia etti.

CHP’ye güvenmiyoruz açıklaması

Daha önce de umut besleyen söylemler geliştirildiğini hatırlatan Türk, somut bir sonuca gidecek bir açılım yaratılmadığını, bu defa böyle olmayacağını umduğunu, bu söylemlere değer vereceklerini, tedbirli de davranacaklarını, bir umudu görmemezlikten gelmenin de siyaseten yanlış olduğunu, bu söylemleri insanların dikkatle izleyeceğini, gerçekleşmesini umut edeceklerini ifade etti.