HDP neden dörtlü ittifakta yer almadı? Karamollaoğlu açıkladı

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, HDP'nin dörtlü ittifakta yer almaması hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 16:29

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştıkları ittifakta HDP'nin neden yer almadığı sorusuna, "Bazen yöneticilerin düşündükleri yetmiyor, tabanın da fikrini almak gerekiyor" cevabını verdi.

"Asla ayrımcılık söz konusu değil"

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuk olan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, HDP'nin ittifakta neden yer almadığıyla ilgili, asla bir ayrımcılığın söz konusu olmadığını, fakat bazen yöneticilerin düşündükleri yetmiyor tabanın da fikrini almak gerektiğini, kamuoyu yoklaması yaptıklarını, bunun Kürt vatandaşların isteklerini yok saymak olmadığını söyledi.

Açıklama Cumartesine ertelendi

Dörtlü ittifakla ilgili bugün yapılması beklenen basın açıklaması, ittifak metni üzerinde süren çalışmalar ve partilerin yoğun programları nedeniyle Cumartesi gününe ertelenmişti.

HDP'den dörtlü ittifak açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 4'lü ittifakı eleştirerek, "Bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. CHP'nin sol seçmenine de yazıktır. Türkiye'de iki sağ ittifak yarışacak" demişti.