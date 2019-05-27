HDP kararını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra verecek!

HDP'li Taşçıer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta yapacağı konuşmayı beklediklerini söyledi.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 15:55

Türkiye’nin bir numaralı gündemi şu an İstanbul seçimleri. CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım, sahadaki çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda ittifaklar arası görüşmeler de gerçekleşiyor.

Öcalan’a avukatlarıyla görüşme izni

Bu süreçte terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine izin verildi. Görüşme izninin ardından İmralı'dan yapılan açıklamayla açlık grevlerine son verildi. İmralı izninin İstanbul seçimleriyle ilgili olmadığı söylense de CHP'den karşı atak geldi.

Kılıçdaroğlu’ndan Kürtçe çıkışı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Kürdistan24'e verdiği röporajda "Kürtçe’nin yasal olarak kullanılması, öğrenilmesi, okutulması konusu tamamen yasal bir düzenleme ve bu yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor. Nerde yapılacak? Parlamentoda yapılacak. Buna uygun bir zemin oluşabilirse inanıyorum ki bütün parlamenterler de buna ‘Evet’ diyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

HDP’den son dakika açıklaması

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'den de son dakika açıklaması geldi. HDP'li vekil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta yapacağı konuşmayı beklediklerini dile getirdi. Taşçıer, "Öcalan, 2 Mayıs’taki görüşmede, '2013 yılındaki süreçteyiz' dedi ve herkes çözüm sürecinin 2013 yılında başladığını biliyor. Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasından da bu beklenebilir. Ancak biz Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Mayıs’ta TBMM’de yapacağı konuşmayı bekliyoruz. Çözüm sürecinin başlamasıyla ilgili olmasını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.