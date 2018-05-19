HDP ikinci turda kimi destekleyecek?

HDP'li Sancar, kendi cumhurbaşkanı adaylarının ikinci tura kalmaması durumunda İnce'yi destekleyeceklerini söyledi.

Güncellenme 19 Mayıs 2018 11:49

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında HDP Beylikdüzü seçim ofisinin açılışına katılan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, demokrasiye katkı sağlayacak herkesi kucaklayacaklarını söyledi.

"HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hapisten çıkar mı?" sorusunu cevaplayan Sancar, hapisten çıkıp sahaya inmesi durumunda Demirtaş'ın yüzde 20 oy alacağını, bu yüzden çıkabileceğini düşünmediğini söyledi.

Yaptıkları anketlerde HDP'nin oyunun yüzde 12'lerde olduğunu iddia eden Sancar, "Ancak hileyi de hesaba katınca barajın altında kalma ihtimali ortaya çıkıyor. Bu yüzden oylarımıza sahip çıkmalıyız, sandıkları çok iyi korumalıyız. Eğer barajı geçersek Erdoğan seçimi kazansa bile artık istediğini yapamaz. Çünkü mecliste muhalefet çoğunlukta olur, yani meclisi kazanmış oluruz. Önceliğimiz meclisi kazanmak olsun" ifadelerini kullandı.

HDP'li Mithat Sancar, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ilişkin "Muhalefetin çalışmalarının güçlü olması bizi mutlu eder. İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce’yi destekleriz. Ancak burada CHP’nin partimize yaklaşımı önemlidir. Eğer CHP partimize ortak yaklaşımı iyi ortaya koymazsa seçimde ortaya çıkacak kötü fatura herkese yansır" dedi.