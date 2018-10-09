Hazinedar, Kılıçdaroğlu'nu bu sözlerle tehdit etmiş!

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Murat Hazinedar’ın eşi Özlem Hazinedar’ın Kılıçdaroğlu'na tehdit içeren mesajlar attığı iddia edildi.

Güncellenme 09 Ekim 2018 09:34

İçişleri Bakanlığı’nın görevden aldığı Beşiktaş’ın eski belediye başkanı Murat Hazinedar’ın eşi Özlem Hazinedar’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit içeren mesajlar attığı iddia edildi. Özlem Hazinedar’ın Kılıçdaroğlu'na, ‘yardımcılarınızın kirli çamaşırlarını deşifre ederim’ tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü.

İddiaya göre, Hazinedar’ın yerel seçimlerde aday yapılmayacağını öğrenen eşi Özlem Hazinedar, Kılıçdaroğlu’na telefon açtı.

"Partinin İstanbul organizasyonlarını hep eşim yaptı”

Telefonuna yanıt alamayan Hazinedar, Kılıçdaroğlu’na attığı SMS’de, "Partinin İstanbul organizasyonlarını hep eşim yaptı. Eşimi aday yapmazsanız yardımcılarınızın kirli çamaşırlarını deşifre ederim” dedi.

O isimler kim?

Özlem Hazinedar’ın “İfşa ederim” dediği kişilerin Veli Ağbaba ile Sezgin Tanrıkulu olduğu iddia ediliyor. Özellikle Hazinedar ile Ağbaba’nın her platformda bir araya gelmesi ve kampanyasına destek vermek için Malatya’ya gitmesi bu iddiayı kuvvetlendiriyor.

Sarıgül iddiası

Beşiktaş’ın siyasi gündemini hareketlendiren bir diğer isim de Mustafa Sarıgül oldu. Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül, Murat Hazinedar ve eşi Özlem Hazinedar yeniden güçlerini birleştirdiler.