Hazer Amani’den Sıla açıklaması!

Sıla ile sarmaş dolaş görüntülerinin magazin dünyasında çıkmasının üzerine Hazer Amani’den açıklama gecikmedi.

Güncellenme 18 Ocak 2019 15:56

Beşiktaş’ta aracın içerisinde sarmaş dolaş yakalanan Hazer Amani ve Sıla magazin gündemine bomba gibi düştü. Olay yaratan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözler Hazer Amani’nin eşi Deniz Mumcu oğluna çevrildi. Olayın ardından basın mensuplarının talebini geri çeviren eş sessizliğe gömüldü.

Proje için bir aradalar

Evli olmasına rağmen Sıla ile görüntülerinin magazin gündemine düşmesinin ardından yaptığı açıklamada Hazer Amani "Fotoğrafı yeni gördüm. Aşk iddialarının alakası yok. Bir proje hakkında destek almak için bir araya geldik. Yakında proje haberleri çıkacak ve öğreneceksiniz. Sıla beni Bomonti'ye bıraktı. Onun evine gitmedik." dedi.

Projeye yönelik detaylı bilgi almak için Sıla’nın menajeri ile iletişime geçmeye çalışan basın mensupları aldıkları cevapla şok oldular. Menajerin böyle bir projeden haberinin olmaması akıllardaki aşk iddiasını tekrar gündeme getirdi.

Boşanmak için mahkemeye başvurmuşlar

Ortaya atılan bir başka iddiaya göre ise 2013 yılında evlenen Hazer Amani ve eşi Deniz Mumcuoğlu’nun bir ay önce boşanmak için mahkeme başvurdukları söyleniyor.

Konu ile ilgili olarak Sıla ve Hazer Amani cephesinden net açıklama bekleniyor. Önümüzdeki günlerde konunun netlik kazanacağını düşünülüyor.