Hazar Ergüçlü, olay kare hakkında konuştu!

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, Cannes'da tartışma konusu olan fotoğraf hakkında ilk kez konuştu.

Güncellenme 01 Haziran 2018 11:32

Genç oyuncu Hazar Ergüçlü, Prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Ahlat Ağacı'nın basın gösteriminde tartışma konusu olan kare için "Böyle bir davranışı bilerek yapan bir kişi bu ekibin parçası olamaz" dedi.

Sessizliğini bozdu

Cannes'da kırmızı halı geçişinde çekilen bir fotoğrafta Murat Cemcir'in, rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ın önüne geçtiği iddiası tartışma yaratmıştı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Hazar Ergüçlü, konuyla ilgili de açıklama yaptı.

Durum farklı yansıtıldı

Posta'da yer alan habere göre; fotoğraf karesine bakarak değerlendirmenin yanlış olduğunu belirten güzel oyuncu, durumun ekranlara ve fotoğraflara yansıdığından farklı olduğunu söyledi.

Ekibin parçası olamaz

Hazar Ergüçlü, normal şartlarda daha az kişiyle gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin yapılan değişiklik sonucu kalabalıklaştığını, karede yer alan tüm oyuncuların ve film ekibinin sıkışmak ve ister istemez birbirlerinin önüne geçmek zorunda kaldığını, zaten böyle bir davranışı bilerek yapacak bir kişinin en baştan bu ekibin bir parçası olamayacağını belirtti.

Demet Akalın’a eğlenceli video ile cevap vermişti

Hazar Ergüçlü, Demet Akalın'ın rol arkadaşı Doğu Demirkol'a yaptığı eleştiriye Instagram'dan yaptığı eğlenceli bir video ile cevap vermişti.