Hazal Kaya'nın annesinden duygusal paylaşım

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın avukat annesi Ayşegül Kaya'nın kanser hastası olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 15 Kasım 2017 12:07

FOX TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın annesinin kanser hastası olduğu ortaya çıktı.

Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kanser hastalarına umut oldu. Saçlarını kızı Hazal'a kestiren Ayşegül Kaya, bu anlardan fotoğraf paylaşıp altına, "Kanser adı dehşet yaratsa da artık olağan. Erken teşhis ve hızlı tedavi önemli. İyi dilekler için çok teşekkürler." notunu düştü. Yüzlerce destek mesajı alan Ayşegül Kaya'nın meme kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

Bir dönem Hazal Kaya'nın 'Adını Feriha Koydum' dizisinde annesini canlandıran Vahide Gördüm de meme kanseri olmuştu. O dönem diziye ara verme kararı alan ünlü oyuncu kemoterapi nedeniyle dökülen saçlarını dizi setinde oyuncu arkadaşlarının yanında kestirmişti.



Bir süre tedavi olan Vahide Gördüm, eski sağlığına kavuşup dizi setlerine geri dönmüştü.