Hazal Kaya, ev sahibi ile mahkemelik oldu

Geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu olan sevgisi Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya'nın ev sahibi ile başı belaya girdi.

Güncellenme 16 Mart 2019 13:30

Geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu olan sevgisi Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya; bir yıllık tutarını peşin vererek kiraladığı daire küf kokunca, kontratı iptal etti.

“Ev sahibinin mal varlığına haciz koydurdu”

Bunun üzerine ev sahibi Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç'ten parasının iadesini isteyen Kaya, Genç ile anlaşamadı. Hazal Kaya, bu gelişme üzerine ev sahibinin mal varlığına önce haciz koydurdu ardından da tazminat davası açtı.

Dilekçede dikkat çeken detaylar

Hazal Kaya'nın avukatı dilekçede, "Anne olmaya çalışan ve bu sebeple hayatından stres doğurabilecek tüm olumsuz koşulları çıkartan genç bir kadının yaşadığı olumsuz durumlar, evliliğin keyfini süremeden, en mutlu olması gereken günlerde kendisini ve ailesini maddi manevi yıpratmıştır" dedi.