Hayvanları telef olan vatandaş, gözyaşlarına boğuldu

Keçi sürüsüne yıldırım düşen vatandaş, ölen hayvanlarına sarılarak hüngür hüngür ağladı.

Güncellenme 22 Haziran 2018 12:19

Manisa Akhisar'da sürüsünün tamamını yıldırım düşmesi sonucu kaybeden çoban İsmail Koç, ölen hayvanlarına sarılarak gözyaşı döktü.

106 keçi telef oldu

Mağara Tepe mevkisinde çobanlık yapan Levent Şermen, yağmur geldiği sırada hayvanlarını ıslanmaması için orada bulunan bir çamın altına götürdü, ağaca düşen yıldırımdan sonra buradaki 106 kıl keçisi telef oldu.

Her şey bir anda oldu

Olay yerine gelen jandarma ekiplerine yaşananları aktaran Çoban Şermen, çeşmeye su içmeye gittiğini, sürünün sesinin bir anda kesildiğini, her şeyin bir anda olduğunu söyledi.

Sürü sahibi ağıt yaktı

Yaşananlardan sonra sürünün sahibi olduğu öğrenilen İsmail Koç'a haber verildi. Olay yerine gelen Koç, telef olan hayvanları görünce sinir krizi geçirdi. Hayvanlarına sarılarak ağlayan Koç, "Allah'ım hangisine koşayım" diye ağıt yaktı.

Hayvanlar bir kuyuya gömüldü

Hayvanlar kepçe yardımı ile kazılan bir çukura gömülürken, sinir krizi geçiren sürü sahibi Koç'u yakınları sakinleştirmeye çalıştı.