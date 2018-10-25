Haydarpaşa Garı'ndaki çalışmalarda bin yıllık iskelet bulundu
Haydarpaşa Garı’nda ray yenileme çalışmaları sırasında tarihi kalıntılar çıktı.
Haydarpaşa Garı’nda ray yenileme çalışmaları tarihi kalıntıların çıkması nedeni ile durduruldu. Çalışmaların devam ettiği sırada, yapılan kazılarda eski Khalkedon (Kadıköy) şehrine ait limana ulaşıldı.
İskelet 1000 yaşında
Bugüne kadar yapılan kazılarda çok sayıda irili ufaklı kalıntılar bulunmuştu ama bu kez bulunan kalıntılarda, bütünlüğü çok fazla bozulmayan ve 1000 yaşında olduğu düşünülen ayrıca üzerinde koku kolyesi olan bir iskelet bulundu.
Büyük bir duvar tespit edildi
Peronların kuzey tarafında bulunan alanda sürdürülen çalışmalarda ise Batı yüzü kesme dörtgen blok taşlarla çok düzgün bir şekilde inşa edilmiş, sandık duvar tekniği ile yapılmış büyük bir duvar tespit edildi.
Hangi döneme ait olduğu belli değil
Yer yer kesintiye uğrayan ancak uzunluğu 100 metre, genişliği ise 3 metre olan bu duvarın henüz hangi döneme ait olduğu belirlenemedi. Ancak arkeologlar duvarın 2000 yıllık bir geçmişe sahip sur duvarının devamı olduğunu düşünüyor. Duvarın önündeki toprak yapısını inceleyen arkeologlar limanın bu noktadan başladığını ifade ediyor.
Bizans dönemine ait çeşme de bulundu
Kazılarla birlikte Bizans dönemine ait bir de çeşme bulundu. Yetkililerin verdiği bilgilere göre kazı alanında bulunan su kanalları bu çeşmeye bağlanıyor.
Suyu içilebilir kalitede
İstanbul'un akar durumda olan tek Bizans çeşmesi olduğu belirtilen çeşmenin suyunun içilebilir kalitede olduğu belirlendi. Arkeologlar, suyun temiz kalmasını o dönemki mimari faaliyetlerin özenle yapıldığını gösterir nitelikte olduğunu ifade etti.
Podyum da bulundu
3 müze uzmanı, 18 serbest arkeolog, 1 restoratör, 1 fotoğrafçı ve yaklaşık 400 işçinin görev yaptığı alanda, peronların olduğu kısımda ise Hellenistik döneme ait olduğu düşünülen ve demir kenetlerle birbirine bağlı kesme dörtgen blok taşlardan yapılan bir podyum bulundu.