Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yurt dışına çıkışı yasaklandı ve mal varlığına tedbir konuldu.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 10:07

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’ın mal varlığına tedbir konulduğu ve yurt dışına giriş çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.

Taşınmazlarına el konuldu

Mahkeme, ortağı Dr. Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki mal varlığını zorla üzerine geçirtip 14 adet senede imza attırdığı suçlamasıyla yargılanan ve hakkında 'Nitelikli yağma ve açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından dava açılan Haydar Baş'ın bütün taşınmazlarına tedbir koyarak yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Öte yandan Haydar Baş’ın beraberinde Lütfullah Önder adına kayıtlı gayrimenkullere de tedbir konuldu.

Nitelikli yağma

Haydar Baş, Lütfullah Önder ve Gürcan Bahar hakkında 'zincirleme şekilde açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından 2'şer yıl 6'şar aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası istenirken aralarında Haydar Baş'ın da olduğu tüm şüpheliler hakkında 'Birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.