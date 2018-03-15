Hayat kurtaran öneriler!

Kanser tedavisi gören hastaların bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacak 11 öneriyi uzmanlar sizler için yazdı.

Güncellenme 15 Mart 2018 17:21

Kaliteli ve sağlıklı yaşam süren bireyler, sigarasız, kilosuz ve sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek yaşayan kişilerin kansere yakalanma ihtimali yüzde 40 oranında azalıyor. Beslenme sistemin sadece sağlıklı bireyler için kanser tedavisi gören hastalar içinde çok önemli.

Uzmanlar kanser tedavisi sürecinde olan hastaların nasıl beslenmesi gerektiği ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik önerilerde bulundu.

Güçlü bağışıklık sistemi

Bağışıklık sistemi tek başına olmayan vücuttan bulunan hücreler ve organlarla iç içe olan bütünsel bir sistemdir. Bu sistemin kuvvetli ve güçlü olmasıyla birlikte kişiler kanser veya ciddi hastalıklardan korunuyorlar. Güçlü ve sağlık bir bağışıklık sistemine sahip bireylerde hastalıklara karşı daha dirençlidirler. Bağışıklığın zayıflamasıyla birlikte zararsız gibi görünen mikroplar çeşitli hastalıklarla birlikte yaşam kaybına kadar yol açabilirler.

Daha güçlü hastalıklarla mücadele eden bir bağışıklık sistemi için dikkate alınması gereken 12 öneri sizler için hazırlandı.