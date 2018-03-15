Hayat kurtaran öneriler!
Kanser tedavisi gören hastaların bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacak 11 öneriyi uzmanlar sizler için yazdı.
Kaliteli ve sağlıklı yaşam süren bireyler, sigarasız, kilosuz ve sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek yaşayan kişilerin kansere yakalanma ihtimali yüzde 40 oranında azalıyor. Beslenme sistemin sadece sağlıklı bireyler için kanser tedavisi gören hastalar içinde çok önemli.
Uzmanlar kanser tedavisi sürecinde olan hastaların nasıl beslenmesi gerektiği ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik önerilerde bulundu.
Güçlü bağışıklık sistemi
Bağışıklık sistemi tek başına olmayan vücuttan bulunan hücreler ve organlarla iç içe olan bütünsel bir sistemdir. Bu sistemin kuvvetli ve güçlü olmasıyla birlikte kişiler kanser veya ciddi hastalıklardan korunuyorlar. Güçlü ve sağlık bir bağışıklık sistemine sahip bireylerde hastalıklara karşı daha dirençlidirler. Bağışıklığın zayıflamasıyla birlikte zararsız gibi görünen mikroplar çeşitli hastalıklarla birlikte yaşam kaybına kadar yol açabilirler.
Daha güçlü hastalıklarla mücadele eden bir bağışıklık sistemi için dikkate alınması gereken 12 öneri sizler için hazırlandı.
- Sağlıklı beslenme güçlü bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmaz ilk kuraldır. Sağlıklı ortamlarda doğal olarak hazırlanmış besinlerden uygun miktarda tüketmek vücudu önemli hastalıklardan korur.
- Sebze ve meyveleri çiğ olarak tüketmek hastalıklardan uzaklaşmaya yardımcı olur. Sebze ve meyvelerin içerisindeki doğal mineraller bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
- Sebze ve meyveleri 15 dakika kadar sirkeli suda bekletmek sebze ve meyvelerin hijyeni açısından çok önemlidir.
- Vücut için yeterli protein alımı çok önemlidir hem hayvansal hem de bitkisel proteinlerden yeterli ve dengeli kadar almak gerekmektedir.
- Bağırsaklarda bulunan zararlı parazitleri temizleyen probiyotikler son derece önemlidir. Bunun için yoğurt, kefir gibi bol probiyotik içerek gıdaları tercih etmek gerekir.
- Gün içinde tüketeceğiniz su içeriğindeki mineraller sayesinde vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacaktır.
- Kaliteli uyku bağışıklık sisteminizi düzenlemeye ve sağlıklı işleyişine yardımcı olan önemli bir etkendir.
- Vücut diren ve bağışıklık sistemi için önemli diğer bir etken ise düzenli olarak yapılan sporlardır.
- Vücut sağlığı açısından son derece zararlı olan sigaradan uzak durmak gerekir. Sadece içmemek çözüm değil aynı zamanda sigara içilen ortamda durmakta en az içmek kadar tehlikeli ve zararlıdır.
- Pozitif olmak yaşamsal en önemli duygulardan biridir.
- Aşır kilo her zaman sağlıksız bir vücudun habercisidir. Vücut için ideal olan kilo her zaman korunmalıdır.