Hayat bu sistemle artık daha kolay!

Nesnelerin İnterneti ile artık makineler insandan bağımsız süreçleri ve operasyonları yönetiyor.

Güncellenme 20 Şubat 2018 15:11

Nesnelerin interneti trendiyle birlikte makinelerin internet üzerinden haberleşebilir hâle gelmesi, kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerinde köklü değişikliklere zemin hazırlıyor.

Nesnelerin İnterneti profesyonel yaşantımıza neler katıyor?

İnternet ile donatılmış olan nesneler gün geçtikçe artıyor ve daha yaygın bir hale geliyor. 2016 yılında, akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarları saymazsak, 6,5 milyar ile 9 milyar arasında cihazın internete bağlı olduğu tahmin ediliyordu. Bu yılı sonlandırdığımızda ise bu sayının kayda değer biçimde arttığını göreceğiz. Hatta tahminlere göre 2020'de bu cihazların sayısı 30 milyara ulaşacak. Peki internet ile birbirine bağlı bu cihazlar, yani Nesnelerin İnterneti (IoT) günlük ve profesyonel yaşantımıza neler katıyor?

"Nesnelerin İnterneti, aslında hayatımıza girdi bile"

Kısaca nesnelerin kendi aralarında belli protokoller özelinde internet üzerinden haberleşmesi olarak tanımlayabileceğimiz Nesnelerin İnterneti, aslında hayatımıza girdi bile. Akıllı ev sistemlerinde, sağlık uygulamaları ve hasta takip sistemlerinde, hatta artık otomobillerde bile bu teknolojiyi kullanmaya başladığımızı dile getiren Pargesoft Genel Müdürü Kaan Altunterim, “Örneğin evden ya da ofisten çıktığınızı algılayan sensörün ışıkları kapatarak, klimaya haber vermesi ve klimanın da bu bilgi doğrultusunda çalışmayı sonlandırması, IoT’nin hayatımızda karşılık bulduğu noktalardan bir tanesi” diye açıklıyor.

ERP'de sonraki büyük adım: Nesnelerin interneti

İş hayatında IoT’nin izlerini gün geçtikçe daha çok görmeye başlıyoruz. Her yeni gün daha fazla veri toplanıyor ve daha fazla veri analiz ediliyor. ERP sistemlerinin çoğunluğu mobilite, giyilebilir teknolojiler ve bulut gibi teknolojilere uyum sağlama sürecindeyken, Nesnelerin İnterneti’nin ERP için sonraki büyük adım olması bekleniyor.

"Üreticilere uyarı göndermek mümkün"

Nesnelerin İnternetinin kurumsal kaynak planlama sistemleri açısından son derece yüksek potansiyel sunduğunu kaydeden Pargesoft Genel Müdürü Kaan Altunterim, “Hiçbir insan etkileşimi olmadan internet bağlantılı algılayıcı ve cihazlar sayesinde yeniden siparişler, tedarik ve stok gibi konularda işletmenin ERP sistemine anbean bilgi transferi yapılarak planlama anlık güncellenebiliyor,” diyor. Örneğin imalat noktasında, insan gereksinimini ortadan kaldırıp sensörler vasıtasıyla makinelerin onarım ihtiyaçları tespit etmek, üreticilere uyarı ve bildirim göndermek mümkün oluyor.

"Nesnelerin İnterneti, masaya tonlarca yeni veri getiriyor"

Nesnelerin İnterneti, masaya tonlarca yeni veri getiriyor. Bu verilerin ERP yazılımlarıyla eşleştirilmesi ve yeni bilgi akışının sistemlere entegre edilmesi gerekli. Halihazırda özellikle yurt dışındaki çok sayıda şirket, IoT teknolojilerinin yarattığı avantajları iş süreçlerine dahil etmek için testler yapıyor. İmalat, satış ve müşteri hizmetleri noktasında komplikasyonları minimuma indirmek, şirketlerin bu yeni teknolojiye geçişinde kritik önem taşıyor. Bu yüzden ilk denemelere başlayan öncü firmalar, IoT’yi ERP'ye aşamalar hâlinde entegre ederek yol alıyor.

"İnsandan bağımsız operasyon yönetiyor"

Mekândan ve insandan bağımsız olarak şirketlere makinelerinin operasyonlarını görüntüleme ve takip imkânı sunan Nesnelerin İnterneti, ERP'yi sadece kayıt fonksiyonu olan bir sistemden, tüm üretimi yöneten akıllı bir asistana dönüştürerek iş zekası noktasında yeni ve gelişmiş fırsatlar yaratıyor. Bu yeni dünyada, şirketler ERP üzerinden elde ettikleri verilerle, yeni açılımlara ve hedeflere daha keskin isabetle ilerliyor.