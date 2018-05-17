Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki yapılanmasına yapılan operasyonda 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 09:57

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden FETÖ'nün Mahrem İmamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 78'i hakkında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan, 23'ü hakkında 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 1 TUĞGENERAL, 5 ALBAY, 2 YARBAY, 4 BİNBAŞI, 25 YÜZBAŞI, 54 ÜSTEĞMEN olmak üzere toplam 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 21 ilde başlayan gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülüyor.