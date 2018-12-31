Hava Kuvvetleri'nde büyük FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri’nde görev yapan askerlerle, mahrem imam olduğu ileri sürülen şüphelilere FETÖ ile irtibatlı oldukları gerekçesi ile operasyon yapıldı.

Güncellenme 31 Aralık 2018 10:17

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; Hava Kuvvetleri’nde görev yapan ve mahrem imam olduğu ileri sürülen çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin; FETÖ’nün ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

Çok sayıda gözaltı var

Bu kapsamda terör örgütü FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 8 pilot, 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen ve 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İşlemler devam ediyor

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.