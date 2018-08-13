"Hatıra diye çektirdiğimiz fotoğraflar, veda fotoğrafı oldu"

PKK'lı terörislerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Şehit olan Nurcan Karakaya ile ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 12:04

PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği ile Şehit olan Astsubay Serkan Karakaya’nın eşi 26 yaşındaki Nurcan Karakaya’nın olaydan 20 dakika önce çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Genç kadının, yola çıkmadan hemen önce oğluyla fotoğraf çektirdiği daha sonra ise eşini ziyarete gittiği üs bölgesinde ailesi ile toplu fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

20 dakika önce fotoğraf çektirmişler

Sabah’ın haberine göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobille dönerken PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 26 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olmadan 20 dakika önce çektirdikleri son fotoğrafları ortaya çıktı.

Ailesini on gün görememiş

Kayseri’deki baba ocağında taziyeleri kabul eden Astsubay Serkan Karakaya, bayram sonrasında göreve yeninde döneceğini, eşini ve çocuğunu 10 gündür göremediğini, operasyondan geldiğini, sırtının terinin dahi kurumadığını, onları görünce yorgunluğunu unuttuğunu, hatıra fotoğrafı çektirdiklerini, hatıra diye çektirdikleri fotoğrafın veda fotoğrafı olduğunu söyledi.