Hatipoğlu çiftinin bebekleri 1. oldu

Yapılan anket sonuçlarına göre en çok merak edilen bebeklerin başında Hakan ve Gizem Hatipoğlu çiftinin bebekleri yer alıyor.

Güncellenme 19 Ekim 2018 11:28

KizlarSoruyor tarafından yapılan ve "Anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftlerden hangisinin bebeği en çok merakla bekleniyor?" anketin sonuçları belli oldu. Binlerce kişinin katıldığı anketten en fazla oyu alan yüzde 51 oranı ile Hakan ve Gizem Hatipoğlu’nun bebekleri oldu.

Sırayı takip eden isimler dikkat çekti

Eğlenceli düğünleri ile hatıralardan silinmeyen Azra Akın ve Atakan Koru’nun bebekleri ise yüzde 22 oy oranı ile ikinci oldu.

Gündemden düşmeyen Alişan ve Buse Varol çiftinin bebekleri ilse yüzde 17 oy oranı ile üçüncü sıraya yerleşti.

Kız erkek dağılımında da sonuçlar değişmedi

Kız erkek dağılımına göre de sonuçlarda bir değişiklik olmadığı göze çarptı. Kızların yüzde 50’si Gizem ve Hakan Hatipoğlu çiftini tercih ederken erkeklerin ise yüzde 52’si tercihini bu şıktan yana kullandı.