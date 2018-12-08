Hatice Cengiz, Penn'e her şeyi anlattı

Sean Penn, Yasin Aktay'dan sonra Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile de görüşmüş.

Güncellenme 08 Aralık 2018 15:31

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın belgeselini çekmek için Türkiye’ye gelen Oscar ödüllü ünlü oyuncu Sean Penn, incelemelerini sürdürüyor.

Hatice Cengiz’e ziyaret

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda çekim yapan Penn, İstanbul’dan sonra Ankara’ya geçerek burada AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü. Penn daha sonra da Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'e bir ziyaret düzenlendi.

“Penn, Hatice Cengiz'e ne dedi?"

Ünlü oyuncu ve yönetmen çekeceği belgeselin gelirlerinin Cemal Kaşıkçı adına kurulacak bir vakfa ya da kuruluşa bağışlanacağı iddia edildi. Merak edilen ziyarete dair konuşulanları Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, "Sean Penn Hatice Cengiz'e ne dedi?" başlığıyla köşesine taşıdı.

“Böyle bir dünya düzeninde yaşamak istemiyorum”

Karaca, Hatice Cengiz’in Penn ile yaptığı görüşmede, iki çocuğu olduğunu, böyle bir dünyada düzenin de yaşamak istemediğini söylediğini aktardı.

“Katili herkes biliyor”

Karaca, Cengiz’in bu cinayetin tüm dünyanın gözü önünde yaşandığını, ABD Başkanı Donald Trump’ın buna sessiz kaldığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kral Selman’a “çakk” yaptığını, katili herkesin bildiğini, bunların utanç verici olduğunu, bu olayın unutulmasını istemediğini, örtbas edilmesini istemediğini söylediğini yazdı.