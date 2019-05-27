Hatayspor'un rakibi o rakım oldu!

Gazişehir Gaziantep, penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finalde Hatayspor'un rakibi oldu.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 10:26

Play-off yarı final ikinci maçında 2-0'ın rövanşında Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep'i 2-0 mağlup etti ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda iki takım skoru değiştiremezken mücadele penaltı atışlarına gitti. Gazişehir Gaziantep penaltı atışlarında Osmanlıspor'a 9-8 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı ve Adana Demirspor'u saf dışı bırakan Hatayspor'un rakibi oldu.

Final maçı ne zaman yapılacak?

Final 30 Mayıs perşembe günü İstanbul'da oynanacak ve Süper Lig'e yükselen son takım belli olacak.