Hatay'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskını oluştu.

Güncellenme 29 Ağustos 2017 14:57

Dörtyol ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede gece saatlerinde başlayan yağış, sabaha karşı etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bazı araçların cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinin içinde kaldığı ilçede, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

İlçe merkezi ve çevresinde etkili olan yağış devam ediyor.