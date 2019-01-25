Hatay'da feci patlama! Ölü ve yaralılar var

Hatay'da bir binada medyana gelen patlama sebebi ile 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Güncellenme 25 Ocak 2019 21:21

Hatay Altınözü’nde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. İlk tespitlere göre, 2 Suriye vatandaşı hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Patlama sonucu hasar oluştu

Gelen bilgilere göre, Altınkaya Mahallesi'ndeki bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Patlama sebebi ile büyük hasar oluşan, bazı bölümleri de yıkılan binada ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı.

2 Suriye vatandaşı hayatını kaybetti

Yapılan çalışmalarda ilk belirlemelere göre 2 Suriye vatandaşı hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Kazan dairesinden dumanların yükseldiği görülen binada itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yapıyor.

Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.