Hatay gezisi hakkında bir açıklama da Ferdi Tayfur’dan!

Usta sanatçı Feri Tayfur, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki ünlülerin Hatay gezisini değerlendirdi.

Güncellenme 14 Nisan 2018 15:40

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, ünlü isimlerle birlikte Hatay'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çok tartışılacak açıklamalar yaptı.

Cesur açıklamalar yaptı

Beraberindeki ünlü isimlerle Zeytin Dalı Harekatı'na destek ve askere moral için Hatay'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında açıklama yapan Tayfur cesur çıkışlar yaptı.

Bu kişiler çuvalla para kazandı

Posta gazetesinde yer alan röportajda, Ferdi Tayfur, Mehmetçik`i ziyaret eden ünlüler için, onların reklama, yalakalığa ihtiyacı olmadığını, bunun çok korkunç ve çirkin bir söylem olduğunu, bu kişilerin Cumhurbaşkanı`nın torpiline, lütfuna ihtiyacı olmayan sanatçılar olduğunu, bu kişilerin zaten çuvalla para kazanmış sanatçılar olduğunu belirtti.

Türkiye’de baskı yok

Ferdi Tayfur, Türkiye'de herhangi bir baskı olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eskiden beri tanıdığını, Belediye Başkanı olduğu zamandan dostlukları olduğunu, çok iyi bir insan olduğunu, sanatçıyı sevdiğini, eskiden tanıdığını, en büyük lütfun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine selam vermesi ve gülümsemesi olduğunu söyledi.

“Neden korksun sanatçı?”

Baskı ve korku ortamından, sanata olan baskıdan söz eden bir kesim olduğu sorusunu yöneltilen Ferdi Tayfur, "Ya neden korksun sanatçı? Sanatçı dediğin, artist dediğin sahneye çıkar, albüm, yapar, film çeker, tiyatro yapar. Sanatçı budur. Başka ne olabilir? Ne var yani, bir günlük, birkaç saatlik moral desteği neden bu kadar büyütüldü?" ifadelerini kullandı.