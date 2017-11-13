Hata yapmaktan korkuyorsanız, obsesifsiniz

Obsesif-kompülsif bozukluk, son yıllarda artan yaygın hastalıkların başında geliyor.

Güncellenme 13 Kasım 2017 14:11

Anksiyete türü bir rahatsızlık olan obsesif-kompülsif bozukluk, insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Takıntılı düşünceleri önleme

Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz oluyor. Bu düşüncelerin yarattığı anksiyete, bazı ritüelleri ya da rutinleri acil olarak gerçekleştirme ihtiyacına (kompülsiyonlar) sebebiyet veriyor. Ritüeller, takıntılı düşünceleri önleme veya akıldan uzaklaştırma girişimiyle yapılıyor.

Kendilerini durduramıyorlar

Ritüel, anksiyeteyi geçici olarak durduruyor ve obsesif düşünceler tekrar oluştuğunda kişinin ritüeli hemen tekrar etmesi gerekiyor. Bu OKB döngüsü, kişinin gününden saatler çalarak normal günlük işlerini yapmasını engelleyebiliyor. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, saplantılarının ve takıntılarının gerçek dışı veya manasız olduğunun farkında olabiliyor, fakat kendilerini durduramıyor.

Yaygın Obsesyon belirtileri

Pislik veya mikrop bulaşmasından korkma, başkasına zarar vermekten korkma, hatayapmaktan korkma, rezil olmaktan veya sosyal açıdan kabul edilemez bir şekilde davranmaktan korkma, şeytanca veya günahkar düşünmekten korkma, düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı, aşırı kuşku ve sürekli güvence ihtiyacı yaygın obsesyon belirtileri olarak biliniyor.

Yaygın kompülsiyon belirtileri

Tekrar tekrar yıkanma, duş alma veya ellerini yıkama, el sıkışmayı veya kapı tokmağına dokunmayı reddetme, kilit, ocak gibi şeyleri sürekli kontrol etme, rutin işleri yaparken içinden veya yüksek sesle sürekli sayı sayma, sürekli bir şeyleri belli bir biçimde düzenleme, belirli bir sıraya göre yemek yeme, genellikle rahatsız edici olan, akıldan çıkmayan ve uykuyu bölen kelimelere, görüntülere veya düşüncelere takılıp kalma, belirli kelimeleri, cümleleri veya duaları tekrarlama, işleri belirli bir sayıda yapma ihtiyacı, değeri olmayan şeyleri toplama veya biriktirme ise yaygın kompülsiyon belirtileri olarak tanımlanıyor.

Obsesif bozukluğunun sebebi ne?

Obsesif-kompülsif bozukluğuna sebebiyet veren unsurların nedeni tam olarak anlaşılmamış olsa da, araştırmalar biyolojik ve çevresel faktörlerin OKB ile ilişkili olabileceğini gösteriyor. Özellikle bazı çevresel faktörler OKB’yi tetikleyebiliyor. Belirli çevresel faktörler ise kişide var olan bu rahatsızlığı kötüleştirebilir. Bunlar; taciz, yaşamsal değişiklikler, hastalık, sevilen birinin ölmesi, iş veya okulla ilgili değişiklikler veya problemler, ilişkiyle ilgili kaygılar olarak biliniyor.

OKB teşhisi nasıl konur?

OKB için laboratuvar testi yapılmıyor. Doktor; hastanın ritüellere ayırdığı zaman da dahil olmak üzere hastanın belirtilerini değerlendirerek, teşhisini koyuyor.

OKB nasıl tedavi edilir?

OKB kendi kendine geçmiyor ve bu yüzden tedavi edilmesi önem arz ediyor. En iyi tedavi yönteminin ise ilaç ve bilişsel davranış terapisi olduğu belirtiliyor. Sürekli tedavi sonucunda hastalar, normal veya normale yakın yaşam sürüyor. Erken teşhis her zaman tedavi süresini azaltıyor.