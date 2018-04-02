Hastaneden randevu almak ücretli mi?

MHRS hastane randevu alma sisteminden ücret alınıp alınmadığı konusu çok sorulur oldu.

Güncellenme 02 Nisan 2018 20:23

Her gün binlerce hastanın randevu aldığı MHRS hastane randevu alma işleminde herhangi bir ücret talep edilmiyor. MHRS hastane randevu alma sistemini kullanıcılar bilgisayar üzerinden yaptıkları gibi aynı zamanda akıllı telefonlarına uygulama olarak indirip o şekilde de alabilirler. Bu online gerçekleştirilen işlem için ise bir ödeme yapılmıyor.

MHRS hastane randevu alma sistemine mhrs.gov.tr adresinden online olarak pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kendinize en yakın hastaneden istediğiniz branştan randevunuz alabilirsiniz. Aldığınız randevuyu aynı şekilde o portal üzerinden iptal de edebilirsiniz.

Telefonla randevu

Sadece online olarak değil aynı zamanda telefonla 182 numarasını aramanız yeterli. Bu numarayı tuşlayıp hızlıca aynı işlemi yapabilirsiniz. Hastane randevu sisteminden kendi adınıza olduğu gibi başkası adına da randevu alabilirsiniz.

Randevu nasıl alınır?

MHRS randevu sistemi için mhrs.gov.tr adresinden online olarak yapmak isterseniz. İlk kez giriş yapıyorsanız her bir birey için ayrı bir hesap açılması gerekir. Bunun için sistem adım adım yönlendiriyor. Hesabı açtıktan sonra Randevu Al butonunu göreceksiniz. Bu butona tıklayarak TC kimlik numarası ve önceden belirlediğiniz şifre yardımı ile sisteme giriş yaparak istediğiniz hastane ve poliklinikten randevunuzu alabilirsiniz aynı zamanda sistemde doktorunuzu da kendiniz seçebiliyorsunuz.

Telefonla nasıl randevu alınır?

Telefonla randevu almak isteyen vatandaşlar ev, iş, cep ve ankesörlü telefonlardan sadece 182 numarasını tuşlayarak çağrı merkezine yönlendiriliyor. Bu merkezde telefonun diğer ucundaki görevli ile TC kimlik numarasını vererek uygun tarih ve saat dilimi belirlenerek randevu işlemi başarı ile gerçekleşmiş oluyor.

Alo 182 ücretli mi?

Alo 182 hastane randevu hattı acil arama kapsamına girmediği için ücret alınmaktadır. Bu ücret ise BTK verilerine göre sabit hat ve cep telefonları için dakikası 43,89 kuruş iken Türk Telekom da ise dakikası 7-15 kr. arası ücretlendirme yapılmaktadır.

İnternet ve Akıllı Telefonlar Ücretsiz

İnternet ve akıllı telefonlar üzerinden alınan randevularda herhangi bir ücret alınmamaktadır. Akıllı telefonlar için indirilen uygulamalar ise yine ücretsiz olarak App Store ve Google Play Store üzerinden indirilmektedir.