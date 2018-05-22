Hastane önünde vurulan çift hayatını kaybetti

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde vurulan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı hayatını kaybetti.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 14:38

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 12.30'da meydana geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde bekleyen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan hastane önündeki çifte 6-7 el ateş açarak kaçtı. Ağır yaralanan Sarı çifti, burada tedavi altında alındı. Ramazan Sarı ile eşi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ramazan Sarı'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi. Polis, saldırının bu olayla ilgisini araştırıyor.