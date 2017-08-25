Hastalar gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım bölümünde oksijen verilen 25 hasta gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 22:10

Hastanenin yoğun bakım ünitelerindeki 25 hastaya saat 16.50 sıralarında oksijen verilmeye başlandı. Ancak bir görevli başka bir gaz sızıntısı olduğunu tespit ederek oksijen verilmesini kesip hemen hastaların da tahliye edilmesi için yetkililere bildirdi. Bunun üzerine hastaneye gelen çok sayıda ambulans ile yoğun bakımda oksijen verilen kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 25 hasta özel ve diğer devlet ile üniversite hastanelerinin yoğun bakımına tahliye edildi. Bu arada yoğun bakım ünitelerinde toplamda 100-150 kadar hasta olduğu gerek görülmesi halinde bu hastalarında tahliye edileceği öğrenildi.

"AFAD gaz ölçümü yapıyor"

Hastalar tahliye olurken hastaneye gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) ekibi sevk edildi. Hastaneye giren ekipler yoğun bakım ünitesinde gaz ölçümü yapmaya başladı. Ekiplerin yoğun bakım ünitesindeki çalışmaları devam ediyor.

"Oksijen yerine metan gazı verildi iddiası"

Bu arada bir iddiaya göre yoğun bakımda belirli saatlerde oksijen verildiği, daha önce herkese tek tek tüple oksijen verilirken, son zamanlarda merkezi sistemle oksijen verildiği öğrenildi. Bugün ise aynı yöntemle 25 hastaya oksijen verilirken yanlışlıkla metan gazı verildiği bu nedenle hastaların tahliye edildiği ileri sürüldü. Yetkililer ise sistemden kaynaklanan bir hata olduğunu, bir gaz sızıntısı meydana geldiğini ancak ne gazı olduğunun araştırıldığını söyledi.

İHA