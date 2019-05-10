Haşim Kılıç: Seçimin sağlığından sorumlu YSK’dır!

Haşim Kılıç, seçimin sağlığından sorumlu kurumun YSK olduğunu söyledi.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 12:43

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi sonrası AK Parti içinden de bazı eleştiriler yapıldı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün AYM’nin bir dönem aldığı "367 kararı"na benzetirken, eski AYM Başkanı Haşim Kılıç da bu eleştirilere katıldı.

“Seçimin sağlığından sorumlu YSK’dır"

Karar yazarı Elif Çakır'a konuşan Kılıç, "YSK İstanbul seçimini iptal etmekle Anayasa’nın 79. Maddesinin kendisine verdiği 'hakemlik' görevini yerine getirmemiştir. Verdiği kararın gerekçesi kamu vicdanını sükûnete kavuşturmamıştır. YSK’nın il ve ilçe seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunması esasen YSK’nın kendisinin suçluluğun ikrarından başka bir şey değildir. Çünkü seçimin sağlığından sorumlu YSK’dır" ifadelerini kullandı.

367 kararı ile YSK’nın kararı arasında benzerlik var mı?

"11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YSK’nın iptal kararını 367 kararına benzetti. İki karar arasında benzerlikler var mı?

'Sayın Gül’ün Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında TBMM’nin ilk turdaki karar yetersayısı olan 367 milletvekilinin oyunu alması kuralının, Meclisin toplanması için de bu miktarda yetersayı aranması gerektiği yolundaki düşünceden kaynaklanan bir sorundu. AYM bu düşünceye katılarak Mecliste yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı seçim turlarını iptal etti. AYM yaptığı bu yorumla Anayasa’nın 102. Maddesini adeta değiştirdi. Dayanılan 102. Madde amacından saptırıldı. Daha sonra hem Anayasa’nın ilgili maddeleri değiştirildi hem de arkasından erken seçime gidilerek Cumhurbaşkanlığı sorunu çözüldü. Kısaca olay bu.

Toplumun hafızasından kolay silinmeyecek

Yargı organlarının tarafsız ve bağımsızlığı siyasi içerikli davalarda daha bir önem kazanır. Yargının yüzyıla yaklaşan geçmişinde baktığı siyasal içerikli davalarda sicilinin hiç de iyi olmadığı açıkça görülür. Yakın tarihten örnek vermek gerekirse, AK Parti kapatma davası dahil olmak üzere siyasi parti kapatma davaları, başörtüsü yasağı kararları, 367 kararı, Sayın Tayyip Erdoğan’ın okuduğu bir şiirden dolayı siyaset dışı kalmasını sağlayan karar, Balyoz, Ergenekon davaları ve nihayet YSK kararının toplum hafızasında izleri kolay kolay silinmeyecek davalardan olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.