Hasan Şaş'a ağır sözler! "Pavyon fedaisi misin?"

Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırladığı derbide çıkan olaylar, futbol camiasının en önemli konusu haline geldi.

Güncellenme 03 Kasım 2018 11:38

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Derbinin sonunda çıkan olaylar, maçın önüne geçti.

Ortalığı karıştıran tokat

Fenerbahçeli Jailson’un Belhanda’ya attığı tokat ile ortalık aniden karıştı ve iki takım oyuncuları birbirine girdi. Fenerbahçe'den Jailson ve Soldado, Galatasaray'dan ise Ndiaye kırmızı kart gördü.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Fenerbahçeli futbolcuların üzerine hücum ederken olayların fitilini ateşleyen isimlerden biri oldu.

“Ya teknik direktörlük yap, ya amigoluk”

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, bugünkü köşe yazısında Hasan Şaş'ı hedef aldı.

Çelikler, "Bir çift lafım da Hasan Şaş'a.. Ya teknik direktörlük yap, ya amigoluk.. Ama ne yaparsan yap önce sportmen ol. Her pozisyonda yan kulübeye efelenmeler, dışarıda kavga çıksa ağzıyla burnunu yer değiştirecek Skrtel'e arkadan saldırmalar.. Pavyon fedaisi misin yardımcı hoca mı bir karar ver.. Demek ki 3. golü yese takımın bir de adam vuracaksın..

6222'den ceza almalı.. Haa pardon o yasa sadece Fenerbahçe'ye uygulanıyordu değil mi?" dedi.