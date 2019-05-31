Hasan Şaş, kendisine verilen cezayı Deniz Gezmiş'in sözleri ile eleştirdi!

Hasan Şaş, PFDK'nın kendisine 8 maç ceza vermesini "Duvarda ADALET yazıyor ona gülüyorum" sözleri ile tepki gösterdi.

Güncellenme 31 Mayıs 2019 09:14

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, PFDK’nın kendisine 8 maç ceza vermesini Instagram hesabından Deniz Gezmiş’in sözleri ile eleştirdi.

Hasan Şaş, PFDK tarafından 8 maç ceza verilmesi sonrası kendisine ait Instagram hesabından açıklamada bulundu.

“Duvarda ADALET yazıyor ona gülüyorum”

Profesyone Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir maçında saha görevlilerine fiziki ve sözlü saldırıda bulunan Hasan Şaş'a 8 resmi müsabakadan men cezası verdi. Hasan Şaş bu cezaya sosyal medya hesabından Deniz Gezmiş'in "Neden gülüyorsun! Duvarda ADALET yazıyor ona gülüyorum" sözlerini hatırlatarak cevap verdi.

“Rakip oyuncuları tokatlayana kaç maç verildi?”

İşte Hasan Şaş'ın sözleri:

"Yaptığımı savunmuyorum ama bana yapılanın veya verilen cezanın adaletini / hakkaniyetini sorgulamak hakkım. Disipline sevk edildiğim görüntülerdeki kişi bizimle çalışan bir yol arkadaşımız. Maç sonu sarılıp helalleştik. Bu ülkede ırkçılık yapanlara kaç maç verildi, silahla tehdit edenlere kaç maç verildi, rakip oyuncuları tokatlayana kaç maç verildi? Bana 8 maçı vermenizi değil, ceza vermediklerinize niçin vermediğinizi bilmek istiyorum. Hakim Deniz Gezmiş'e sorar; neden gülüyorsun! Duvarda ADALET yazıyor ona gülüyorum."