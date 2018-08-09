Hasan Cemal, İlber Ortaylı'nın o sözlerine ne dedi?

İlber Ortaylı’nın reklam dönüşü Hasan Cemal’le ilgili sözlerinin yankıları hala devam ediyor.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 14:44

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın reklam dönüşü Hasan Cemal’le ilgili sözlerinin yankıları hala devam ediyor.

“O aptalın biri”

Altaylı, yayında olduğunu fark etmeden Hasan Cemal için “O aptalın biri” diyen Ortaylı’ya, “Sus sus” diyerek engellemeye çalışsa da olan olmuştu. Ortaylı daha sonra da “Bu ses dinlendi mi” toparlamaya çalıştı ama program çoktan yayına girmişti.

“O da ırkçı... tekidir”

Altaylı, Ortaylı’nın programdaki sözlerinin perde arkasını köşesine taşıdı. Hasan Cemal’in bu durumu pek hoş karşılamadığını belirten Altaylı, Hasan Cemal’in İlber Ortaylı için “O da ırkçı... tekidir” kendisi için de “Dal ile başlayan meşhur cümlesini kurdu” dedi.

Pazar akşamı Teke Tek Özel’de İlber Ortaylı ile Enver Paşa’yı konuştuklarını belirten Altaylı, Ortaylı’nın Enver Paşa’yı hafiften doğradığını, Cemal Paşa’ya ise çifte çekim kıyma yaptığını ifade etti.

Fatih Altaylı, “Enver Paşa’nın torunu sevgili dostumuz Arzu Enver program sırasında mesaj atıp, “Dikkatle dinliyorum, ikinizi de kucaklıyorum” deyince bunu İlber Ortaylı’ya okudum ve “Arzu kızmamış ama Hasan Cemal Allah'tan tatilde, duysa kızardı” dedi.

Altaylı yazısına şöyle devam etti:

Hoca da gaza gelip, “Hasan zaten benden çok çekti. Kızarsa da kızsın zaten salaktır” deyiverdi. Hasan Cemal’e mi dedi, dedesine mi dedi tam anlaşılmadı ama ağzından böyle bir laf çıktı.

Ertuğrul Özkök de dün köşesinde “Hasan Cemal bu lafa ne tepki vermiştir acaba?” diye sormuş.

Doğrusunu isterseniz, benim Hasan Cemal’i arayıp tepkisini soracak halim yoktu ama şans eseri, Pazartesi günü Hasan Cemal’den bir mesaj geldi:“Dediğin çıktı, 5,28” “Dediğin çıktı”dan kastı şu. Bir ay kadar önce Hasan Cemal ile sohbet ederken “Ağustos başında dolar 5,30 olur” diye bir tahmin yapmıştım. O çıkmış. Ben de “Sen onu bırak da, İlber Hoca’nın dediği doğru mu?” diye bir mesaj attım.

Haberi bile yoktu Hoca’nın ne dediğinden.Ben hemen yetiştirdim tabii. Yanıtı şu oldu: “Sen de evet demişsindir” “Ben bir şey demedim. Susturdum Hocayı, Devlet sırlarını açıklamaktan başımıza iş gelir diye” dedim.Hasan Cemal pek hoş karşılamadı durumu. İlber Hoca için “O da ırkçı... tekidir” dedikten sonra bana da “Dal ile başlayan meşhur cümlesini kurdu” Bilmem bu Özkök’ün merakını giderir mi?