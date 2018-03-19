ANAP döneminde önemli görevler yürüten ve Türk siyasetinde bir döneme damgasını vuran Hasan Celal Güzel, hayatını kaybetti.

Güncellenme 19 Mart 2018 09:13

Eski hükümetler döneminde Devlet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti. Dün böbrek yetmezliği ve tansiyon düşüklüğü sebebi ile hastaneye kaldırılan Güzel, Denizli'de tedavi gördüğü özel hastanede durumu ağırlaşınca ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilmişti. Ankara Güven Hastanesinde tedavi gören Hasan Celal Güzel, burada hayata gözlerini yumdu.

Hasan Celal Güzel kimdir?

Gaziantep'te dünyaya gelen Hasan Celal Güzel, 1945 yılında doğdu. Malatya'da ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu. DPT çeşitli ekonomik ve sosyal sektörlerde uzman yardımcısı, uzman ve sektör sorumlusu olarak çalıştı.

ANAP'ta bakanlık yaptı

Turgut Özal Hükümeti'nde, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yapan Güzel, Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, İZDK Genel Müdür Yardımcılığı,İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

Ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli bir rol oynadı

24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli bir rol oynayan Hasan Celal Güzel, 1983 yılında 38 yaşında Türkiye'nin en genç Başbakanlık müsteşarı ünvanını aldı. 1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerini yürüttü.

YDP'yi kurdu

Hasan Celal Güzel, 1989 yılında yapılan ANAP Olağanüstü Kongresi'nde Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlık için adaylığını koydu. Ancak seçilemedi. 23 Kasım 1992'de YDP kurdu ve Genel Başkan seçildi.