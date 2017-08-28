Haraç alamayan çete kurşun yağdırdı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da haraç alamayan bir çete İ.E'nin oto yıkamacı dükkanına ateş açtı.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 11:18

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Gaziosmanpaşa’da haraç alamayan bir grup iddialara göre oto yıkamacı İ.E’nin photoshopla kadın elbisesi giydirdikleri fotoğrafını Facebook’ta paylaştı. Ardından oto yıkamacıya kurşun yağdırdı. Ateşe karlık veren gruptan Şükrü Anart öldü.

Gaziosmanpaşa’da, M.E ve İ.E’nin işlettiği oto yıkamacıya önceki gece 22.30 sıralarında bir otomobilden ateş açıldı. İşyerine 5 kurşun isabet etti. Otomobil uzaklaşırken karşı yönden gelen 34 LR 4672 plakalı Şahin marka otomobil kurşunlanan dükkanın önünde durunca çatışma çıktı. Çatışmada oto yıkamacıların tarafında yer alan, tehdit, hakaret ve yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan Şükrü Anart’ın (35) göğsüne bir kurşun isabet etti. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırılan Anart öldü.

Önce photoshopla kadın elbisesi giydirdiler, sonra kurşun yağdırdılarGaziosmanpaşa Araştırma Büro Amirliği ekipleri oto yıkamacının sahipleri M.E ve İ.E ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmaya katılan diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, Şahin marka araçta 4 pompalı tüfek ve çok sayıda kovan bulundu.

M. E, saldırıyı düzenleyen gruptaki 3 kişinin kendilerinden haraç istediğini, vermeyince aralarında husumet yaşandığını söyledi. Olay günü öğle saatlerinde ağabeyi İ.E’yi aradıklarını, karşılıklı küfürleştiklerini, bunun sebebinin de ağabeyi İ.E’nin fotoğrafına photoshopla kadın kıyafetleri giydirip, mahalle sakinlerine etiketleyerek Facebook’ta paylaşmaları olduğunu söyledi. Bu görüşmenin gecesinde saldırının gerçekleştiğini belirtti. Kullandıkları Şahin marka aracın içindeki pompalı tüfeklerle ilgili M.E, karşı tarafın saldırıya gelebileceklerini tahmin ederek silahlandıklarını belirtti.

Bu arada, Şükrü Anart’ın vurulduğu çatışmanın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde çatışma sırasında Anart’ın göğsünün ortasından kurşunla vurulduğu, kısa bir süre ayakta durduğu, daha sonra da yere yığıldığı görülüyor. (Hürriyet)