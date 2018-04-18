Hangi vekiller belediye başkanı olmak istiyor?

Bahçeli'nin erken seçim çağrısı üzerine partilerin genel seçimler ve belediye seçimleri için nasıl bir yol izleyeceği tartışma konusu oldu.

Güncellenme 18 Nisan 2018 08:58

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısındaki erken seçim çağrısı sonrası siyaset kulisleri hareketlendi. AK Parti'de peşi peşine görüşmeler yapılırken, muhalefet kanadı seçime hazır olduklarını ayrı ayrı beyan etti. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşme yapması bekleniyor.

CHP’li vekillerden bazıları aday olacak

Olası bir durumda TBMM'den bu yönde karar çıkması durumunda genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2019'da yapılması planlanan belediye seçimlerinden önce yapılacak. Belediye seçimleri için CHP'den bazı milletvekilleri adaylık için sıraya geçmiş durumda.

Önlerinde iki seçenek var

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin erken alınması söz konusu olduğunda, belediye başkanı olmak isteyen milletvekillerini iki yol bekliyor. Bu vekiller genel seçimlerde aday olmayacaklar ve siyaset hayatlarına belediye başkanı aday adayı olarak devam edecekler ya da belediye başkanlığı yarışından çekilecekler ve milletvekili adayı olacaklar.

CHP’de kimler aday olmak istiyor?

CHP'li vekillerden, Mahmut Tanal, Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Aykut Erdoğdu daha önce İstanbul Belediye Başkanlığı için aday adaylıklarını açıklamıştı. Ankara'da ise Levent Gök, resmi bir açıklama yapmasa da bazı konuşmalarında belediye başkanlığı için yeşil ışık yaktı.

Parti liderlerinin kararı ne olacak?

Vekillerin belediye başkanı adayı olma durumunda istifa etmeleri de söz konusu değil. Aday olan vekillerin belediye başkanı seçilmeleri durumunda partilerinin Meclis'teki sandalye sayısı azalmış oluyor. Genel seçimlerin erkene alınması durumunda ise parti liderlerinin ve yönetiminin, belediye başkanlığına aday olacak kişiyi milletvekili seçimlerinde aday göstermeyebileceği belirtiliyor.