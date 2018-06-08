Hangi uluslararası kuruluşlar seçimleri izleyecek?

24 Haziran seçimlerinde gözlemci sıfatıyla izleyecek 8 uluslararası kuruluş, YSK'dan onay aldı.

Güncellenme 08 Haziran 2018 10:47

YSK, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini izlemek için başvuru yapan 8 uluslararası kuruluşun gözlemcisinin akreditasyonunu sağladı.

YSK tüm başvuruları kabul etti

YSK yetkililerinin verdiği bilgiye göre, sekiz uluslararası kuruluş, 24 Haziran'da kısa ve uzun dönemli gözlemciler bulundurmak ve gözlemcilerinin akreditasyonunun sağlanması için Kurula başvuruda bulundu. Konuyla ilgili inceleme yağan YSK, başvuruların hepsine olumlu şekilde dönüş yaptı.

Hangi kuruluşlar seçimleri izleyecek?

24 Haziran'da seçimlerin adil, özgür ve şeffaf bir ortamda yürütülüp yürütülmediğini gözlemlemek için Türkiye'de seçimleri izleyecek uluslararası kuruluşlar şöyle:

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Akdeniz Parlamenter Asamblesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ve Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ).

Seçim günü çalışma yapacaklar

Seçimleri izlemek için Türkiye'ye gelecek ve akreditasyonu sağlanan gözlemciler, süreç ile seçim günü gözlem çalışmalarını yürütecek.

Kurulun görevini aksatmadan gözlem yapacaklar

Bahsi geçen gözlemciler, özellikle seçim gününde oy verme ve oyların sayım-döküm ve tutanaklara geçirme işlemlerini sandık kurulunun görevini aksatmayacak şekilde izleyebilecek.

Seçim standartlarını denetleyecekler

Öte yandan, seçimlerin uluslararası seçim standartlarının sağlanıp sağlanmadığını denetleyecek olan gözlemciler, propaganda sürecini, seçime katılımı, seçim iş ve işlemlerini izleyerek, bu çalışmalar hakkında rapor hazırlayacak.