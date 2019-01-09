Hangi ülkeler Türkiye'ye FETÖ operasyonu teklifi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asıl büyük tehlikenin ‘içimize sızmış düşmanlar’ olduğunu, FETÖ'nün artık sonunun geldiğini söyledi.

Güncellenme 09 Ocak 2019 14:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asıl tehlikenin ‘içimize sızmış düşmanlar’ olduğunu, FETÖ’nün son zamanların örneği olduğunu, bu kişilerin artık sonunun geldiğini söyledi.

“Yaptıklarının cezasını çekecekler”

“Asıl tehlike içimize sızmış düşmanlar” olduğu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün son zamanların en büyük örneği olduğunu, önce 17-25 Aralık’ta sonra da 15 Temmuz’da FETÖ’cü teröristlerin durdurulduğunu, FETÖ’nün saldırısına değil, alınan önlemlere darbe diyenler olduğunu, devlet görevlilerini durdurmak için akıl almaz yöntemlere başvurduklarını, yapılanların cezasını hapislerde çekeceklerini belirtti.

“FETÖ’cülerin sonu geldi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin içindeki ve dışındaki FETÖ’cülerin sonunun geldiğini, gidecek yerleri atacak adımları kalmadığını, er ya da geç FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iade edileceğini, her gün farklı ülkelerden FETÖ’ye operasyon için teklif aldıklarını, mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.