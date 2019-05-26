Süper Lig'in son haftasında kıran kırana yaşanan mücadelede Bursaspor, Erzurumspor ve Akhisarspor küme düşen takımlar oldu.

Güncellenme 26 Mayıs 2019 22:20

Süper Lig'in son haftasında herkesin adeta nefessiz izlediği küme düşmeme mücadelesinde Göztepe galip çıktı. Göztepe, Ankaragücü’nü 2-1 mağlup edince, Bursaspor ve Erzurumspor, Spor Toto 1. Ligi’ne düştü.

2009-2010 sezonunda şampiyon olmuştu

2003-2004 yılında Süper Lig'den düşen, 2005-2006'da yeniden dönen Bursaspor, 2009-2010 sezonunda ise şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 5. büyük olarak adlandırılan Bursaspor, küme düştü.

Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Bursaspor, ligi 37 puanla bitirdi ancak 38 puanlı Göztepe'nin arkasında kalarak lige veda etti.

Erzurumspor küme düşen diğer takım

Geçen sezon Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un macerası kısa sürdü. Sezon genelinde küme hattından çıkamayan Dadaşlar, Kayseri deplasmanında 2-0 kazanmasına rağmen 35 puanla Spor Toto 1. Lig'e düştü.

Akhisarspor da Süper Lig’e veda etti

Böylece Akhisarspor'un ardından küme düşen diğer takımlar Bursaspor ile Erzurumspor oldu.