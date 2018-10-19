Hangi siyasi parti, Hazine'den ne kadar destek alacak?

Siyasi partilerin yerel seçimlerde ve 2019 yılında Hazine'den ne kadar yardım alacağı belli oldu.

Güncellenme 19 Ekim 2018 11:13

TBMM’ye sunulan bütçe tasarısıyla birlikte siyasi partilerin gelecek yıl devletten alacağı yardım miktarı netleşti. Buna göre devlet desteğinden AK Parti, CHP, HDP ve MHP’nin yanında Meclis’e beşinci parti olarak ilk kez giren İyi Parti de bu yardımdan yararlanacak. Seçim sürecinden bütçeden partilere aktarılacak 772,3 milyon liralık yardımın 335 milyon lirasını AK Parti alacak.

Ne kadar yardım yapılacağı belli oldu

Yeni yıl bütçe rakamlarının netleşmesi sonrasında, yerel seçimlerin yapılacağı 2019 yılında siyasi partilere aktarılacak devlet yardımları da belli oldu. Partiler her sene genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2’si oranında Hazine yardımı alıyor. Genel seçim dönemlerinde bu yardımlar 3'e, yerel seçimlerin yapılacağı yıllarda da 2'ye katlanıyor.

İyi Parti de yardım alacak

Mart 2019’da yapılacak genel seçimler kapsamında partilerin bütçe gelirleri 867 milyar 296 milyon 403 bin lira olacak. Buna göre siyasi partilere 2019 yılı için önce 346 milyon 918 bin 561 lira para aktarılacak ve yerel seçimler nedeniyle de aynı miktarda ikinci bir destek daha verilecek. Böylece toplam devlet yardımı tutarı 693 milyar 836 milyon liraya ulaşacak. Bu parayı en son yapılan genel seçimlerde yüzde 10 barajını geçen AK Parti, CHP, HDP ve MHP alacak. Yasa gereği ayrıca, son seçimde yüzde 3 barajını geçtiği için İyi Parti de yardım alacak.

Sözcü'nün haberine göre, bütçeden 5 siyasi partiye aktarılacak toplam destek 772 milyon 356 milyon liraya ulaşacak.

Hangi partiye, ne kadar yardım yapılacak?

2019 yılında bütçeden AK Parti'nin kasasına 335 milyon 526 bin lira para aktarılırken CHP 178 milyon 564 bin lira alacak. HDP'ye 92 milyon 238 bin lira, MHP'ye 87 milyon 508 bin lira ödenecek. İyi Parti'ye de 78 milyon 520 bin lira verilecek.