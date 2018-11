Hangi sezaryen daha sağlıklı?

Anne adayları, hangi sezaryenin daha sağlıklı olduğunu merak ediyor. Doğum başladıktan sonra yapılan sezaryenin beklenmedik faydaları ortaya çıktı.

Güncellenme 29 Kasım 2018 15:43

Pek çok kadın doğum sürecinde her şeyin normal ilerlemesini istese de her zaman istenildiği gibi gitmeyebilir. Yapılan araştırmalar her sezaryenin kötü olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre planlı olarak gerçekleşen sezaryenin normal doğum veya plansız olarak gerçekleşen sezaryenle dünyaya gelen bebeklere göre daha fazla sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Planlı olarak gerçekleşen sezaryene göre normal sürecinde iken aniden gerçekleşen sezaryenle dünyaya gelen bebekler üzerine araştırmalar yapıldı. Araştırma sonucu uzmanları oldukça şaşırttı.

Uzmanlar normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin, annelerin vücudunda bulunan bakterilerin temas ederek daha kuvvetli bağışıklık sistemine sahip olurlar. Ancak normal doğum gerçekleşmediğinde bu durumu telafi etmek mümkün oluyor mu?

Yapılan araştırma sonucuna göre evet, doğum kendiliğinden başladığı takdirde sezaryenle dünyaya gelen bebekte de bir miktarda olsa bu bakterilere maruz kalma imkanı oluyor.

Nasıl hareket edilmeli?

Normal doğumun gerçekleşmesine engel teşkil edecek bir durum söz konusu olursa sezaryeni planlanan bir tarihte yapmaya karar vermek yerine doğum başlamasını beklemekte fayda var. Doğum başladığını gösteren işaretler (ilk kasılma, nişanın gelmesi, suyun gelmesi) kendini gösterdiğinde sezaryenle doğum tercih edilebilir.