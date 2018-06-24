Türkiye'nin heyecanla beklediği seçimlerde hangi parti, ne kadar vekil çıkardı?

Güncellenme 24 Haziran 2018 21:50

Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği seçim sonuçları açıklandı. Peki hangi parti, ne kadar milletvekili çıkardı? Bu kapsamda partilerin milletvekili sayısı ve Meclis'teki sandalye dağılımı netleşmeye başladı. 2018 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları'na göre, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı 348 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı oyların yüzde 54.81'ini aldı ve AK Parti yüzde 43.37 oyla 297 milletvekili çıkarıyor. İttifakın diğer partisi MHP ise yüzde 11,44 oyla 51 milletvekili çıkarıyor.

Millet İttifakı ne kadar vekil çıkardı?

Açılan sandıklara göre Millet İttifakı oyların yüzde 33.49'unu aldı ve CHP yüzde 22.12 ile 143 milletvekili, İYİ Parti yüzde 9.98 oy oranıyla 45 milletvekili çıkarıyor. İttifakın diğer partisi Saadet Partisi yüzde 1.39 oy aldı.

HDP barajı geçti

HDP açılan sandıklara göre yüzde 10.49 oy alarak, 64 milletvekili çıkardı.

Hangi parti, ne kadar vekil çıkardı?

CUMHUR İTTİFAKI:

AK PARTİ: 297

MHP: 51

MİLLET İTTİFAKI:

CHP: 143

İYİ: 45

SP: 0