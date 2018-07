Hangi meyveden ne kadar yenilmeli?

Uzmanlar, yaz aylarında tüketilmesi gereken meyve oranlarını anlattı ve önerilerde bulundu.

Son zamanlarda her mevsimde her meyveyi bulmak mümkün olsa da uzmanlar mevsimine uygun meyve yemenin her zaman daha sağlıklı olduğunu savunuyor. Her biri yüksek oranda vitamin ve mineral barındıran meyveler tam bir şifa deposu ancak aşırı tüketildiğinde fayda yerine zarar vermekte. Pek çok faydası olan meyvenin porsiyon kontrolüne dikkat edilmediği takdirde zarara neden olmakta özellikle diyabet hastalarının meyve tüketirken daha çok dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Üzüm

Magnezyun, demir ve bakır açısından zengin olan üzüm, kemik yapısının güçlenmesinde de büyük yere sahiptir. Sinir sistemini güçlendirmek gibi bir yapıya sahip olmasının yanı sıra kemik erimesinin önüne geçmesi ve akne tedavisinde de önemli bir yere sahiptir. Günlük 15 adet tüketildiğinde bir porsiyon meyveye sahiptir.

Kiraz

Uykuya dalma ve uyku kalitesi üzerine önemli bir etkiye sahip olan kirazın şeker oranı diğerlerine oranla daha düşüktür. Buna bağlı olarak diyabet hastaları da daha fazla tüketebilir. Ancak kan sulandırıcı etkiye sahip olmasına bağlı olarak kalp ve damar hastaları dikkatli tüketmeliler.

Karpuz

Kanserden kalbe kadar pek çok hastalığa karşı tam bir şifa kaynağı olması bakımından karpuz çok önemlidir. 2 dilim karpuz ortalama 80 kaloriye denk gelmektedir. Şeker oranı yüksek olması açısında diyabet hastalarının kontrollü tüketmesinde fayda vardır.

Erik

Glisemik indeksinin düşük olmasına bağlı olarak kan şekerini dengelemede yüksek bir işlevi bulunuyor. Aynı zamanda kilo kontrolü yapmak isteyenlerin kilo vermesini kolaylaştırıyor. 1 porsiyon erik için ufak olarak 10 adet tüketmek yeterli olacaktır.

Şeftali

Yüksek lif içeriğine sahip olması açısından sindireme büyük oranda yardımcı olmaktadır. Günde 1 orta boy şeftali tüketerek kabızlığın önüne geçebilirsiniz. Tüylü yapısı boğazı tahriş etmesine bağlı olarak kabuğunu soyarak tüketebilirsiniz.