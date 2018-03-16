Hangi meslek gurubu ne kadar kazanıyor?

Ekonomi dergisi Capital, özel sektördeki meslek gruplarından hangisinin ne kadar kazandığını inceledi.

Güncellenme 16 Mart 2018 16:41

Ekonomi servisleri her ayın ilk günü kalem kalem hangi memur grubunun ne kadar maaş aldığını açıklıyor. Fakat özel sektör için bu şu ana kadar söz konusu olmadı. Ekonomi dergisi Capital tam bu noktada devreye girdi.

Hangi personel ne kadar alıyor?

Dergi, özel sektör maaşlarının 2018 yılı miktarına yer verdiği yazı dizisinde, özel sektörde hangi düzeyde çalışan personelin ne kadar aldığını araştırdı.

Çok sayıda meslek gurubu incelendi

Yapılan araştırmada, yönetim kurulu başkanından hukuk müşavirine, bina yönetim uzmanından teknik destek operatörüne kadar birçok sektörde çalışan personelin maaş düzeyleri yer aldı.