Hangi lider, nerede oy kullanacak?

Bugün sabah 08.00'de başlayan seçimlerde hangi liderin, nerede oy kullancağı belli oldu.

Güncellenme 24 Haziran 2018 10:27

Cumhurbaşkanı ve genel seçimler için oy kullanma işlemi sabah saat 08.00 itibarıyla başladı. Peki hangi cumhurbaşkanı adayı, nerede oy kullanacak?

Erdoğan İstanbul’da oy verecek

Gelen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da oy kullanacak. Daha sonra buradan Ankara’ya geçecek olan Erdoğan, seçim sonuçlarını AK Parti Genel Merkezi’nden takip edecek. Başbakan Binali Yıldırım ise İzmir'de oy kullandıktan sonra Erdoğan'a eşlik etmek için Ankara'ya geçecek.

İnce ve Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy kullanacak. Aday olduğu gün parti rozetini çıkaran İnce, sonuçları CHP Genel Merkezi'nde değil, Ankara’daki seçim bürosundan takip edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise oyunu Ankara’da kullandıktan sonra seçimi parti genel merkezinden izleyecek.

Bahçeli, Ankara’da kullanacak

Habertürk'ün haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da oyunu kullanacak. Ardından Balgat’taki parti genel merkezinde olacak.

Akşener, İstanbul’da oy verecek

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, önce İstanbul'da oy kullanacak saha sonra da seçim sonuçlarını Ankara'dan takip edecek.

Karamollaoğlu seçimleri genel merkezde izleyecek

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da oy kullandıktan sonra partisinin genel merkezinde seçimleri takip edecek.

Demirtaş, cezaevinde oy kullanacak

HDP'nin Edirne'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Edirne Kapalı Cezaevi’nde oyunu kullanacak. Demirtaş avukatları aracılığıyla seçimlerin takibini yapacak.

Perinçek, takibi İstanbul’da yapacak

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, İstanbul’da oy kullanacak liderler arasında. Perinçek, seçim sonuçlarını İstanbul’da takip edecek...