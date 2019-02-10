Hangi ittifakın adayı, ne kadar oy alacak?

AREA Araştırma şirketinin yaptığı anket çalışmasından hangi ittifaka ne kadar oy çıkacağı ortaya çıktı.

Güncellenme 10 Şubat 2019 13:01

AREA Araştırma tarafından "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması-Ocak 2019" yayınlandı. Toplam 12 büyükşehirde araştırma yapan araştırma şirketi, 2 bin 60 kişiye "Yerel seçimde hangi ittifaka oy vereceksiniz" diye sordu. Vatandaşların bu soruya verdiği cevap, büyükşehirlerde ortak aday çıkaran Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın oy oranlarını gözler önüne serdi.

12 bin 60 seçmene kime oy verecekleri soruldu?

AREA Araştırma şirketi, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala çarpıcı bir anket yayınladı. AREA, 12 bin 60 seçmene "31 Mart 2019'da yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde hangi ittifaka/partiye oy vereceksiniz" diye soru yöneltti.

Hangi ittifaka, kaç kişi oy verecek?

Ankete katılanların yüzde 47,7'si büyükşehirde AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söylerken, yüzde 43,5'i ise CHP ve İyi Parti'den oluşan Millet İttifakı'na oy vereceğini belirtti.

HDP’nin oy oranı ne kadar?

Seçmenlerden yüzde 5,8'i HDP'ye oy vereceğini vurgularken, 'diğer' partilerin oy oranı 1,3 olarak tespit edildi. Yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceklerini daha belirleyemeyen kararsızların oy oranın 18,9 olması dikkat çekti.