Hangi illerde kar nedeniyle eğitime ara verildi?

Yurdun dört bir yanında etkisini gösteren kar yağışı nedeni ile bazı illerde okullar tatil edildi.

Güncellenme 27 Şubat 2018 10:29

Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkisini gösteren kar ve buzlanma hayatı daha şimdiden olumsuz etkilemeye başladı. Olumsuz hava şartlarından dolayı ise bazı illerde eğitime ara verilmeye başlandı. Kar yağışının çok etkili olduğu illerdeki okullar bugün ve yarın tatil olacak mı? Hangi illerdeki okullar, hangi günler tatil olacak?

Bitlis

Bitlis Valiliği yaptığı açıklamada, gelişen olumsuz hava şartlar nedeni ile eğitme bir gün ara verileceğini belirtti. Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı merkezde ve merkeze bağlı köylerdeki okullarda okulların bir gün süreyle tatil edildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personele bir gün izin verildiği bildirildi.

Van

Van Bahçesaray'da kar yağışının aşırı etkili olması sebebi ile okullar bir gün süreyle tatil edildi. Dün akşam zaman zaman etkisini gösteren kar, etkisini artırınca eğitime bir gün süreyle ara verilmesi uygun görüldü.

Edirne

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeni ile merkezde ve bağlı ilçe ve köylerde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.

Kırklareli

Kırklareli'deki Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri ise yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün bir gün ara verildiğini belirtti.

Yarın da okullar tatil mi?

Yurdun genelinde etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla bazı illerde okulların tatil edilmesi yarın da eğitime ara verilecek mi sorularını akıllara getirdi. Şu an hangi illerde okulların yarın tatil olacağına dair bir bilgi veya açıklama yok.