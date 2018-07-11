Hangi cumhurbaşkanı adayı, ne kadar bağış topladı?

24 Haziran seçimleri için hangi adayın, kaç kişiden, ne kadar bağış topladığı ortaya çıktı.

Güncellenme 11 Temmuz 2018 16:17

24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adaylarının vatandaştan ne kadar bağış tıpladığı ortaya çıktı. Buan göre, Muharrem İnce'nin 143 bin kişiden 25.8 milyon lira bağış toplarken, Meral Akşener'in 17 bin kişiden 5.4 milyon lira, Temel Karamollaoğlu'nun 2 bin 543 kişiden 805 bin lira, Selahattin Demirtaş'ın 3 bin kişiden 489 bin lira, Doğu Perinçek'in ise bine yakın kişiden 300 bin lira bağış topladığı belirtildi.

İnce en fazla bağışı topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listeden çıkarıldığında en fazla bağışı 25.8 milyon lira ile CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin topladığı ifade edildi. 143 bin kişinin bağışta bulunduğu İnce, bu tutarla, bir önceki seçimde CHP ve MHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun topladığı 8.5 milyon liralık bağış toplamını 3'e katladı.

Akşener ikinci

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in yaklaşık 17 bin kişiden 5.4 milyon liralık bağış topladığı ve İnce'den sonra en çok bağışı Akşener'in aldığı ortaya çıktı.

Karamollaoğlu’ya ne kadar bağış yapıldı?

Diğer bir aday olan Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu için 805 bin lira bağışlandı. Karamollaoğlu'na bağış yapan kişi sayısı 2543 oldu.

Demirtaş, 2014’ten daha az bağış topladı

2014'te seçimlerde de aday olan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, cezaevinde tutuklu bulunduğu için sınırlı bir kampanya dönemi geçirdi ve 3 bin kişiden toplamda 489 bin lira bağış topladığı belirtildi. Ayrıca Demirtaş, 2014'te 1.2 milyon bağış toplamıştı.

Perinçek ne kadar bağı topladı?

Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e ise bine yakın vatandaş yardım yaparken yapılan toplam bağış tutarının 300 bin lirayı bulduğu ifade edildi.

Harcanmayan para hazineye devredilecek

YSK'nın kararı ile adaylar, adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar olan süreçte bağış toplayabildi. Söz konusu sürede, bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar YSK tarafından tasdik edilen listelere kaydedildi. Bağış tutarları YSK tarafından 14 Ağustos'a kadar kamuoyuyla paylaşılacak. Bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (13 bin 916 TL) aşan miktar ile harcanmayan kısım ise Hazineye intikal ettirilecek.