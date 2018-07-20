Hangi cemaatin lideri kendini Peygamber sanıyor

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez, kendini peygamber zanneden bir cemaat lideri olduğunu, kendisinin bu kişi ile görüşüp bazı sorular sorduğunu söyledi.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 10:16

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in cemaatler ve tarikatlar hakkında söylediği sözlerin yankıları hala devam ediyor.

Israrla isim vermedi

Görevdeyken bir cemaat liderini çağırdığını ifade eden Görmez, daha sonra tüm cemaatlerle görüşmek istediklerini, bir spekülasyona yol açmamak için doğrusunun bu olduğunu söyledi. Nedim Şener'in hangi cemaat liderleri ile görüştünüz sorusuna ise Görmez net cevap vermedi. Israrlı sorular üzerine Görmez, "İzin verin söyleyeyim. Ben söylediğimde siz de anlayacaksınız zaten" dedi.

Cemaat liderine zor soru?

Görmez, bir cemaatin başındaki kişiyi bizzat davet ettiğini, "siz iki peygamber yetkisine sahip misiniz?" diye sorduğunu, o kişinin de "haşa" dediğini, o cemaat liderine "hem Hz. Peygamberin, hem de Ahir zamanda gelecek Hz. İsa’nın yetkisi, bizim efendimize verilmiştir deniyor. Ve siz orada bunu dinliyorsunuz" dediğini iddia etti.

O şahıs nasıl cevap verdi?

"Niye bunu reddetmiyorsunuz?" diye sorduğunu da belirten Görmez, "Valla hocam dedi, ben mühendis bir adamım, hocalar öyle dedi, ben de bir şey diyemedim dedi" cevabını aldığını söyledi.

O cemaat Süleymancılar mı?

Görmez’in bahsettiği cemaatin Süleymancılar olduğu, o kişinin de cemaatin vefat eden lider Alihan Kuriş olduğu iddia edildi.