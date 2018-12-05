Hangi besinler D vitamini içerir?

D vitamini nedir ve hangi besinler D vitamini bakımından zengindir? D vitaminine dair tüm merak edilenleri uzmanlar anlattı.

Güncellenme 05 Aralık 2018 11:53

Vücut için gerekli olan D vitamini karşılayan en iyi kaynak güneştir. Cilt güneş ışınlarını sentezleyerek vücuda D vitamini olarak depolanmasını sağlar. Uzmanlar özellikle bahar aylarında yüz, bacaklar ve kollar olacak şekilde 20 dakika güneş ışığından faydalanmanın çok önemli olduğunu vurguluyor. D vitamini özellikle kemik ve diş sağlığı için son derece önemlidir. Günlük ihtiyacımız olan D vitamini miktarı 1000 ünitedir. Bu rakamda ortalama 20 dakika güneşlenmeye tekabül ediyor. Ne kadar kalsiyum alınırsa alınsın eğer vücutta D vitamini eksikliği varsa kemikler ve dişler bu kalsiyumdan bir fayda görmez. Günlük kalsiyum ihtiyacı 30-50 yaş arası kişilerde 1000 iken, 50 yaş üzeri kimselerde 1200 mg olmaktadır.

D vitamini eksikliği küçük yaşlarda raşitizme, ilerleyen yaşlarda ise osteoporoza neden oluyor. Alınması gereken miktarın üzerinde D vitamini alındığında ise kanda bulunan kalsiyum miktarının artmasına neden oluyor. Fazla D vitamini alındığında ise böbrek taşı, kalp ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. D vitamini bakımından zengin olan besinlerin 100 gramı günlük D vitamini ihtiyacınızın ortalama yüzde 10’unun karşılıyor. D vitamini içeren besinleri vitamin ihtiyacınızı karşılamak için tüketirseniz yüksek oranda yağ içermesi nedeni ile kolesterol yükselmesine neden olur.

D vitamini bakımından zengin olan besinler: