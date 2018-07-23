Hangi bakanın yardımcısı kim oldu?
Yeni sistemde görev alacak olan bakan yardımcıları belli oldu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde görev alan bakan yardımcılarının kimler olduğu netleşmeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yardımcılıklarına Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş getirilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yardımcılıklarına ise Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız atandı.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o isimler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş atandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız atandı.
Abdülkadir Uraloğlu Karayolları Genel Müdürü oldu.
Hamza Yerlikaya, Spor Bakanı Yardımcısı oldu
Adalet Bakanı yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Muhammet Güven
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Enver İskurt, Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun getirildiler.