Hangi bakanın yardımcısı kim oldu?

Yeni sistemde görev alacak olan bakan yardımcıları belli oldu.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 14:15

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde görev alan bakan yardımcılarının kimler olduğu netleşmeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yardımcılıklarına Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş getirilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yardımcılıklarına ise Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız atandı.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o isimler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız atandı.

Abdülkadir Uraloğlu Karayolları Genel Müdürü oldu.

Hamza Yerlikaya, Spor Bakanı Yardımcısı oldu

Adalet Bakanı yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Muhammet Güven

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Enver İskurt, Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun getirildiler.