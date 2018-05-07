Hangi aday, kaç imzaya ulaştı?

100 bin imza toplamak için yolan çıkan adaylardan ancak ikisi istenilen imza sayısına ulaşabildi.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 12:41

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri için 100 bin imza yarışı sürüyor. Bu kapsamda, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Adalet Partisi lideri Vecdet Öz YSK'ya başvuru yaptı. Dört aday için de imza süreci 4 Mayıs'ta başladı, 9 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar için dördüncü günde imzalar toplanmaya devam ediyor. Peki hani aday ne kadar imza topladı?

Bu sabah itibarıyla imza toplama işlemleri 4. gününe girdi. Bugüne kadar toplanan imzalar ise belli oldu.

Habertürk'ün haberine göre, Akşener için 176 bin 982 kişi imza verirken, Karamollaoğlu için ise 100 bin 2 imza toplandı. Karamollaoğlu da 100 bin imza sınırını aşmış görünüyor.

Perinçek şu ana kadar beklenen imza sayısına ulaşamadı ve 26 bin 606 imza toplandı. Öz de henüz yeterli imzayı toplayamadı.

25 Haziran seçimlerinde AK Parti, MHP, BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, CHP'nin adayı Muharrem İnce, HDP'nin adayı ise Selahattin Demirtaş oldu.